Neanche il tempo di raccontarvi dei nuovi retroscena sulle presunte ruggini tra Belen e sua sorella Cecilia Rodriguez – messi in evidenza da Gabriele Parpiglia – che arriva un vero e proprio colpo di scena. Poche ore dopo le nuove nubi sul rapporto, le due argentine si sono rese protagoniste di un gesto social che sembrerebbe andare nella direzione opposta di quella emersa nelle ultime settimane. Pace sì, pace no? Il mistero sul rapporto tra le sorelle Rodriguez si infittisce per via di una foto appena pubblicata dalla conduttrice in compagnia proprio di sua sorella.

Cosa si cela dietro la foto pubblicata da Belen Rodriguez insieme alla sorella Cecilia? Il web è letteralmente disorientato; per qualcuno è una sorta di risposta proprio alle nuove indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, ovvero una sorta di smentita alle voci sui presunti dissapori familiari. Per altri, sarebbe solo un gesto doveroso per ragioni professionali dato che il tema di fondo è il brand fondato proprio dalle due sorelle argentine.

Una foto per smentire le ruggini? Il gesto di Belen e la verità sul rapporto con la sorella Cecilia Rodriguez

Nessuna didascalia con parole al miele, niente repost da parte di Cecilia Rodriguez; resta però la scelta di Belen Rodriguez di condividere una foto con la sorella in un momento dove si parla con insistenza delle possibili e presunte ruggini tra le due per ragioni tutt’altro che chiare. Intanto, come racconta Gossip e Tv, resta sullo sfondo la possibilità che effettivamente un litigio tra le due ci sia stato con tanto di particolare tristezza per la madre delle due, Veronica.

Sui social aleggia la perplessità generale da parte degli utenti; non mancano però coloro che continuano ad inneggiare alla pace – se di litigio si tratta – tra Belen e sua sorella Cecilia Rodriguez. “Ritornate a guardarvi come in questa foto”, scrive un utente sul web; si resta dunque in attesa di nuovi risvolti dopo questo colpo di scena.

