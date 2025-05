Antonino Spinalbese torna a casa dopo la chiusura di The Couple. Ma, procediamo con ordine. Oggi, giovedì 8 maggio, gli inquilini hanno dovuto lasciare inaspettatamente la Casa più spiata d’Italia, a seguito della chiusura anticipata del reality di Canale 5. La finale era già stata riprogrammata a domenica 11 maggio per via degli ascolti disastrosi registrati nelle ultime puntate. Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione ancora più drastica, ovvero non mandare in onda nemmeno la finale. I concorrenti sono stati informati all’improvviso della chiusura del reality, senza alcun preavviso, e la diretta su Mediaset Extra è stata interrotta bruscamente, lasciando il pubblico senza parole.

Angelo Edoardo Galvano, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez/ Perché si erano lasciati? C'entra Cecilia

Inoltre, il montepremi finale non è stato assegnato a nessuna coppia in gara, ma è stato interamente devoluto in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Ilary Blasi ha reagito indirettamente alla notizia, pubblicando nelle sue storie Instagram un video in vacanza. Un gesto interpretato da molti come una frecciatina contro la Mediaset per il trattamento ricevuto. Ma, come hanno reagito invece i concorrenti? Un’anticipazione è arrivata proprio da Belen Rodriguez, ex compagna di Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez coinvolta in una rissa? Spunta un video della lite/ Confermati i rumor: cos'è successo

Antonino Spinalbese torna a casa dopo la drastica chiusura di The Couple: dettagli

Giovedì, 8 maggio, Belen Rodriguez ha condiviso una storia su Instagram in cui commentava la fumata bianca del Conclave, spiegando di essere in attesa di conoscere l’identità del nuovo Pontefice dopo Papa Francesco. “In attesa del nuovo Papa, di sapere chi prenderà il posto del mio cara Papa argentino”, ha detto la conduttrice, mentre in sottofondo era possibile sentire il rumore della televisione. A quel punto, è stata interrotta dalla figlia Luna Marì che, probabilmente in trepidazione per il ritorno del papà, le ha chiesto se stesse parlando, per l’appunto, di suo padre Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano sono tornati insieme?/ Beccati a Milano dopo la rottura ‘silenziosa’

“Papà arriva a casa mia adesso?”, ha detto la bambina dopo aver sentito la mamma parlare del Papa. Al che, l’argentina è scoppiata a ridere e le ha prontamente risposto: “Sì, adesso arriva il tuo papà“. Dunque, subito dopo aver lasciato la Casa di The Couple, Antonino pare abbia subito raggiunto sua figlia, così da riabbracciarla dopo circa un mese di assenza a causa della sua partecipazione al reality. A questo punto, chissà se commenterà la brusca chiusura del programma, che non ha neanche permesso ai concorrenti di giocarsi la finale.