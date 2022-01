Belen Rodriguez e Michele Morrone/ Semplice amicizia o qualcosa di più?

L’amicizia tra Belen Rodriguez e Michele Morrone è iniziata con un pretesto chiarificatore dopo che l’attore aveva dedicato durante una live sui social alcune parole offensive nei confronti della showgirl argentina. Con il pretesto di chiarire quanto accaduto i due si sono visti diverse volte, la prima in un locale pubblico e le restanti volte a casa Rodriguez.

Pace fatta tra Belen e Michele, infatti, la showgirl aveva scritto su Instagram in riferimento alla serie “L’ultimo giorno del toro” un commento di complimenti per il suo nuovo amico: “Bravissimo amico mio!”. I due si sono visti diverse volte a casa della donna, l’ultima volta la scorsa settimana quando l’attore è arrivato sotto casa della donna intorno alle 21:30 per lasciare l’abitazione solo a tarda notte.

Oltre ai nuovi rumors su una vicinanza tra la showgirl e l’attore Belen Rodriguez negli ultimi giorni è stata al centro di alcune voci che vedevano un ritorno di fiamma tra lei e Stefano De Martino che aveva aiutato la donna con il suo rientro dalle vacanze di capodanno e insieme aveva trascorso qualche ora in tranquillità.

Qualche giorno fa, Belen Rodriguez aveva confidato ai fotografi sotto casa sua: “Da un mese ho riscoperto la leggerezza”, sarà merito di Michele Morrone, della tranquillità ritrovata dopo la rottura con Antonino Spinalbese o grazie ai suoi due figli?

