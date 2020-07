Belen Rodriguez e Nina Moric: pace a Capri/ Video, ex rivali ora amiche “Tutti muti”

Belen Rodriguez e Nina Moric: ad accomunarle, in passato, era stato lo stesso uomo, Fabrizio Corona. Adesso però tra le due donne regine del gossip sembra essere stata sancita la pace. A quanto pare la solidarietà femminile alla fine ha avuto la meglio, come racconta la pagina ufficiale Instagram del settimanale Chi, che ha pubblicato il breve video in cui le due showgirl, una argentina, l’altra croata, hanno diviso la scena ed il palco. Entrambe erano presenti a Capri, nel noto locale notturno Anema e core. Non è chiaro il motivo dell’incontro, se fortuito o meno, ma ciò che conta è che dopo aver cantato e ballato, entrambe hanno seppellito l’ascia di guerra lasciando spazio alla solidarietà femminile in un momento a quanto pare non semplicissimo per la Rodriguez, al centro del gossip per via della fine della sua relazione con l’ex marito Stefano De Martino. Belen e Nina, dunque, hanno saputo mettere da parte le loro rivalità amorose ed un passato fatto di accuse e querele. Come rammenta Dagospia, infatti, la Moric era stata trascinata in tribunale e condannata per aver detto a “La Zanzara” che Belen era un “viado” accusandola di “girare nuda per casa” davanti al figlio minorenne avuto dalla sua relazione con Fabrizio Corona. Per questo l’ex modella croata era stata condannata a risarcire la Rodriguez con la cifra simbolica di 2000 euro e una multa di 600 euro.

BELEN RODRIGUEZ E NINA MORIC: ESPLODE LA PACE A CAPRI

Adesso Belen Rodriguez e Nina Moric tornano ad essere amiche. A regalare alcuni retroscena sulla ritrovata pace tra le due primedonne esplosa in quel di Capri solo nelle passate ore, ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, penna di Giornalettismo che commenta le immagini in cui le due showgirl si dividono il palco sulle note di ‘I love you baby’ di Gloria Gaynor. Nel filmato si vede in primo piano l’ex moglie di Fabrizio Corona mentre canta e balla nel celebre locale di Capri, mentre Belen resta più defilata. Dopo aver intonato le medesime parole, l’ex di Stefano De Martino si mette seduta ad ascoltarla. Alla fine arriva l’abbraccio ed il bacio. A conferma della ritrovata pace, anche un commento che la Moric ha lasciato sotto l’ultima foto pubblicata da Belen sul suo seguitissimo profilo Instagram in cui, a suo modo, fa i complimenti all’ex rivale: “Tutti muti”, seguito dall’emoji del cuore.





