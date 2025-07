Belen Rodriguez e Olly infiammano l'estate ma cos'è successo tra i due dopo il concerto di Marracash? Parla l'esperto Alessandro Rosica.

Con un solo concerto visto insieme, Belen Rodriguez e Olly infiammano l’estate. La showgirl argentina e il cantante, qualche giorno fa, hanno visto insieme il concerto di Marracash. Le foto dei due pizzicati insieme sono diventate immediatamente virali facendo esplodere il web. Durante il live di Marracash, Belen si è fatta notare cantando e ballando per tutto il tempo ma il giorno successivo, la showgirl argentina è tornata ad essere al centro del gossip per il feeling con Olly.

Alessandro Rosica, dopo il concerto, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Lui marpione come sempre, gli è stato incollato tutta la sera, secondo me si piacciono“. Una fonte di Rosica ha aggiunto: “La settimana scorsa lei è stata accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni“ e Rosica ha concluso così -“Ma si vedeva bene dagli sguardi e come si comportavano. La cosa è interessante. Belen è super single, lui è bravissimo e lo so per certo“.

Alessandro Rosica: gli ultimi dettagli su Belen Rodriguez e Olly

Alessandro Rosica, nelle scorse ore, è tornato a parlare nuovamente di Belen Rodriguez e Olly. L’esperto di gossip assicura che tra la showgirl argentina e il cantanmte ci sia stato qualcosa “ma solo per divertimento”. Secondo Rosica, dunque, tra i due, non ci sarebbe alcuna storia d’amore ma ci sarebbe stato un feeling. Stando a quello che fa sapere Rosica, Olly avrebbe conquistato Belen “con le canzoni”.

In realtà, su quello che sarebbe accaduto tra Belen e Olly, non ci sono conferme. I diretti interessati, infatti, non hanno commentato il gossip preferendo ignorare il tutto. La Rodriguez, del resto, da tempo non parla più della propria vita privata e più volte ha sottolineato di essere single. In questo momento, dunque, Belen si starebbe dedicando unicamente a se stessa e ai figli.

