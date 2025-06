È nata una storia d'amore tra Belen Rodriguez e Olly? Alcuni video che circolano il web accendono il gossip: cos'è successo tra i due

Cosa ci fanno Olly e Belen Rodriguez insieme? Cosa c’è davvero tra la conduttrice e il cantante? Nelle ultime ore è letteralmente esploso il gossip su quella che molti già definiscono la coppia di questa estate. Sono bastati alcuni video circolati sul web nelle ultime ore a far scatenare le voci di una possibile relazione tra Belen e Olly, avvistati insieme al concerto di Marracash.

Nel video che spopola sul web, Belen Rodriguez si scatena, improvvisando una vera e propria coreografia sexy sulle note di un brano di Marracash mentre dietro, a guardarla, c’è proprio Olly. In un altro filmato, i due sono vicini e parlano tra di loro e ad altri presenti. Ciò che molti si chiedono è, allora, se i due siano semplicemente amici o se gli sguardi visti nei video descrivano qualcosa di più.

Belen Rodriguez e Olly sono una coppia? Le voci che hanno scatenato il gossip

Ad alimentare il gossip è stato Alessandro Rosica, noto anche come Investigatore del web. L’esperto di pettegolezzi ha infatti parlato di Belen e Olly, scrivendo: “Lui incollato a lei tutta la sera. Secondo me si piacciono”. Ma non è tutto, perché una fonte a lui vicina avrebbe aggiunto che la settimana scorsa Belen sarebbe stata “accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni”, lanciando dunque l’indiscrezione secondo la quale con Olly ci sarebbe più di un’amicizia. Rosica ha inoltre aggiunto che, dai loro sguardi e dagli atteggiamenti, parrebbe effettivamente che ci sia un flirt in corso. D’altronde Belen Rodriguez, al momento, è single, e a quanto pare anche il cantante. C’è dunque chi già tifa per la nascita di questa coppia ma, al momento, nulla è confermato.

