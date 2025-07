Belen Rodriguez e Olly stanno insieme? Verità sul presunto flirt, tutti gli indizi: dediche, video e scambi social ma spunta una clamorosa indiscrezione

Belen Rodriguez e Olly stanno insieme? Tutti gli indizi del presunto flirt: gossip esploso

Nei giorni scorsi è esploso il gossip su Belen Rodriguez e Olly stanno insieme? La showgirl argentina ed il cantante vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo continuano a disseminare indizi sui social e non solo e sono in molti a supporre che tra i due ci sia un flirt in corso. Andando con ordine, il gossip su Belen e Olly è esploso quando entrambi sono stati avvistati al concerto allo Stadio San Siro di Milano di Marracash. I due sono stati paparazzi insieme nella tribuna vip del parterre della location.

Le clip che immortalavano la showgirl ed il cantante insieme al concerto di Marracash in poco tempo sono diventate virali, facendo esplodere il gossip e dividendo l’opinione pubblica tra chi sosteneva che si fossero trovati insieme per pura coincidenza e chi invece sosteneva un flirt in corso tra Belen Rodriguez e Olly. E gli indizi di un presunto flirt non sono finiti qui. Nelle scorse settimane un video su IS della showgirl non è passato inosservato. Intenta truccarsi con in sottofondo un brano proprio del cantante, Belen ha sottolineato: “Non ti offendere Olly, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso, non riesco a smettere.” “Non mi offendo assolutamente” è stata la semplice ed eloquente risposta del cantante.

Belen Rodriguez e Olly stanno insieme? La verità sul flirt e nuovi rumor: “Lei è andata a casa sua”

Tutti gli indizi finora elencati sul presunto flirt tra Belen Rodriguez ed Olly sono appunto solo indizi, prove che la showgirl argentina ed il cantante ligure si conoscono e si seguono sui social ma è un po’ troppo poco per presupporre che Belen Rodriguez ed Olly stanno insieme. Tuttavia, c’è dell’altro, stando a quanto riporta il magazine Chi ed altri siti ci sono delle segnalazioni molto interessanti sulla ‘coppia’. Il magazine, infatti, riporta: “Alcuni dicono che Belen settimana scorsa è andata a casa di Olly e l’hanno vista quelli che abitano di fronte a lui.” Al momento si tratta solo di rumor ed indiscrezioni ma tutti questi indizi aumentano la curiosità e fanno esplodere il gossip: Belen Rodriguez e Olly stanno insieme?