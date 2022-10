Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, video ballo hot/ Tu si que vales: mano sul lato b…

Sabrina Ferilli super protagonista di Tu si que vales. Dopo il siparietto hot con Gerry Scotti, c’è pure il ballo super sensuale con Belen Rodriguez. Il palco durante una esibizioen si è trasformato in una pista da ballo e la giuria si è scatenata. A far danzare tutti sono state due orchestre, Fade e Sara & Sogno Mediterraneo, che arrivano rispettivamente dalla Romagna e da Rieti. Mentre intonavano pezzi storici della discografia italiana, Sabrina ha cominciato a ballare insieme a Gerry Scotti. Nel frattempo, sono scesi in pista i conduttori, come Giulia Stabile e Belen Rodriguez.

Mentre Maria De Filippi lasciava la sua seduta per ballare con Giovannino, Belen Rodriguez si è avvicinata all’attrice romana cominciando a danzare con lei. Mentre sui social qualcuno scherzava sul duello a distanza tra Tu si que vales e Ballando con le Stelle, qualcuno si è soffermato sul ballo tra Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, notando qualcosa di particolare.

La mano di Belen Rodriguez sul lato b di Sabrina Ferilli…

Sui social, in particolare su Twitter, sta spopolando un video con qualche secondo del ballo tra Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli a Tu si que vales. Le immagini mostrano Belen che con la sua mano destra tocca il lato b dell’attrice romana. Subito i social sono esplosi tra video e commenti. “Belen che tocca il cu*o a Sabrina“, “ma parliamo di Belen che palpa il cu*o a Sabrina?“, “Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli che ballano” e “Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli pa mia ship preferita le adorooo” sono solo alcuni dei commenti che stanno circolando su Twitter mentre l’hashtag dedicato al programma Tu si que vales va in tendenza. Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli erano state già protagoniste di un siparietto hot in occasione della prima puntata della trasmissione, oggi dunque il bis a Tu si que vales…

