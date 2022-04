Belen Rodriguez e Soleil Sorge: tensioni tra ex cognate/ Retroscena, gelo alle Iene

Belen Rodriguez e Soleil Sorge, il retroscena sull’incontro alle Iene

Belen Rodriguez e Soleil Sorge non hanno mai lavorato insieme, ma le loro strade si sono incrociate per motivi personali. Soleil, infatti, è stata la fidanzata di Jeremias Rodriguez che, oggi, è follemente innamorato della fidanzata Deborah Togni. Tra Soleil e Jeremias la storia era nata all’Isola dei Famosi, ma tornati in Italia, dopo qualche mese, si sono detti addio. Ad unire Belen e Soleil, poi, ci ha pensato Gianmaria Antinolfi. Prima d’innamorarsi di Federica Calemme con cui è felicemente fidanzato, il manager ha avuto un flirt con Belen e una storia con Soleil come hanno raccontato entrambi durante i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip.

Belen e Soleil, dopo aver interrotto i rapporti in seguito alla fine della storia tra la Sorge e Jeremias, si sono ritrovate nello studio delle Iene. Vittima di uno scherzo, Soleil è stata ospite della scorsa puntata delle Iene. Cos’è accaduto, dunque, tra Soleil e la showgirl argentina che conduce il programma in coppia con Teo Mammuccari?

Belen Rodriguez e Soleil Sorge, il retroscena di Chi

A svelare ciò che sarebbe accaduto tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge dietro le quinte delle Iene è il settimanale Chi in edicola dal 20 aprile. Nella rubrica “Chicche di gossip”, infatti, si legge: “Retroscena della puntata delle Iene con ospite Soleil Sorge. La freddezza con Belen, sua ex cognata quando la gieffina stava con Jeremias si è notata in studio sin dalle prime battute. Le due, inoltre, hanno avuto entrambe una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Risultato? L’aria negli studi Mediaset era gelida“, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Nessuna tregua, dunque, tra Belen e Soleil che, pare, non diventeranno mai amiche? Sarà davvero così? Nel frattempo, entrambe continuano a dedicarsi alle rispettive vite.











