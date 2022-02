Belen Rodriguez e Stefano De Marino stanno insieme/ “Ci frequentiamo ma vivo da sola”

Dopo aver annunciato definitivamente la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez nell’ultimo periodo è stata vista più volte insieme a Stefano De Martino che nell’ultimo periodo è stato molto vicino alla donna. La showgirl ha raccontato al Corriere della Sera di dedicare del tempo a se stessa: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me”.

Belen Rodriguez non ha nascosto la sua frequentazione con Stefano De Martino ammettendo: “Che con Stefano ci rivediamo non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete”. La modella argentina adesso ha raggiunto un nuovo tipo di maturità che le permette anche di occuparsi del suo benessere: “Ora vivo sola con i miei figli. Serena”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in pubblico

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ufficialmente riavvicinati e nonostante, al momento, non vivano insieme, non hanno paura a farsi vedere insieme in pubblico. I due infatti, sono stati visti insieme durante una cena a lume di candela a Milano che è proseguita a casa ballerino e conduttore televisivo.

Belen Rodriguez oltre ad avere iniziato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale con Stefano De Martino ha dato il via anche ad un nuovo capitolo della sua vita lavorativa con la conduzione accanto a Teo Mammucari de Le Iene, confessando di essere sempre stata un po’ iena nella vita lavorativa mentre: “Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso”.

