Belen Rodriguez e Stefano De Martino beccati ancora insieme/ I fan sognano ma…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ultimamente trascorrono molto tempo assieme e ormai non si nascondono più e dopo che la showgirl argentina ha chiuso la sua relazione con Antonino Spinalbese ha ripreso da poco tempo la sua frequentazione con il ballerino e conduttore televisivo e pur vivendo entrambi in case diverse non rinunciano a trascorrere qualche giorno in un resort, dove sono stati intercettati dai fotografi di Chi.

Belen Rodriguez/ "Amore libero? Ogni donna ha avuto una fantasia, a me..."

Sia Belen che Stefano De Martino hanno ridimensionato la loro frequentazione, il ballerino pubblicamente ha voluto escludere il ritorno di fiamma con la modella definendosi come due genitori separati che si vedono perché hanno un figlio e hanno mantenuto dei buoni rapporti. Mentre Belen la pensa in maniera leggermente diversa dichiarando: “Con Stefano ci vediamo non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto”.

Belen Rodriguez, frecciatina al GF Vip/ "Ma secondo voi è vero o stiamo immaginando?"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme senza sbilanciarsi troppo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino procedono cautamente nel loro riavvicinamento, anche se alcune immagini del loro weekend dedicato al benessere hanno subito fatto sognare tutti i fan della coppia che vedendoli mano nella mano sperano in un ritorno ufficiale, perché come ha affermato il ballerino a tutti piace pensare che i grandi amori non finiscano mai.

La frequentazione tra Belen e Stefano si evolverà rendendo felici tutti i fan della coppia? Entrambi al momento non si vogliono sbilanciare e hanno deciso di procedere cautamente senza illudere nessuno, in primis loro stessi.

Belen: "Stefano De Martino? Sensuale e infedele"/ "Penso che mi abbia tradito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA