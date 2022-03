Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Cecilia alimenta il gossip/ “L’uomo giusto…”

Continua a tenere banco il gossip circa il possibile ritorno di fiamma fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, soprattutto il ballerino, conduttore e giudice di Amici di Maria De Filippi, hanno sempre smentito questa nuova liason ma i rumors non si placano, e come scrive il quotidiano Leggo “sembra che i due abbiano deciso di riprovarci”, Stando a quanto specifica il freepress, Stefano De Martino e Belen Rodriguez starebbero dividendo le rispettive case nonché la gestione del figlio Santiago, di nove anni.

Ad alimentare ulteriormente il gossip ci ha pensato Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen, che intervistata dai microfoni del settimanale Nuovo Tv ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle accuse verso la sorellona per la sua relazione con Antonino Spinalbanese, da cui la showgirl ha avuto un figlio: «C’è gente molto ignorante – racconta la fidanzata di Ignazio Moser – che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto». Quindi ha aggiunto: «Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti».

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: A COSA ALLUDE CECILIA RODRIGUEZ?

E in merito all’uomo giusto per la sorella, Cecilia Rodriguez non ha dubbi: «Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. Si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato». Secondo Leggo queste ultime parole potrebbero essere viste come un ‘ammiccamento’ proprio a Stefano De Martino, che secondo Dagospia non avrebbe di fatto mai interrotto il suo amore con Belen: vedremo…

