Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Confermati a Castrocaro: parla Lucio Presta

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, felici, innamorati e… appassionati. Sì perché la coppia non si nasconde più e decide di vivere questo amore in modo libero, mostrando un rapporto a tratti nuovo. Belen e Stefano si sono riscoperti fatti l’uno per l’altra e le immagini, seppur fugaci, mostrate su Instagram non fanno che confermarlo. Ultime quelle da Madrid, dove i due piccioncini si sono dedicati un momento romantico ad un concerto, passeggiate per la città, cene a lume di candela e anche notti di passione. Belen è poi tornata a lavoro: la showgirl è impegnatissima in questo periodo con vari shooting e progetti tutti nuovi. Ma non sono le uniche novità per l’argentina e suo marito. Ormai è confermata la loro conduzione del Festival di Castrocaro, notizia giunta dalla voce del noto manager e produttore Lucio Presta che promette un’edizione tutta nuova.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO INSIEME A CASTROCARO

Lucio Presta è pronto a riportare Castrocaro ai vecchi fasti e, per farlo, ha deciso di puntare su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ecco le sue parole: “Ho deciso un po’ di tempo fa – ha raccontato Lucio Presta – di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni.” Così annuncia: “E per la prima edizione c’è già l’accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria”.

