Belen Rodriguez e Stefano De Martino crisi/ Perchè? Lite furiosa sentita dai vicini..

Ormai è ufficiale: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è crisi. A ricostruire le tappe del momento difficile dei DeMartinez è il settimanel Oggi secondo il quale, la situazione sarebbe precipitata nei giorni che vanno dal 21 al 23 maggio. La crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata a metà quarantena quando la troppa vicinanza e l’impossibilità di avere degli spazi propri, avrebbero creato incomprensioni all’interno della coppia, tornata insieme poco più di un anno fa. Tra i due, infatti, ci sarebbe stata un’accesa discussione che sarebbe stata sentita anche dai vicini di casa. Ad allontanare la showgirl e il conduttore, poi, sarebbe stata la distanza: pochi giorni dopo la lite, Stefano sarebbe sceso a Napoli per preparare la nuova edizione di Made in Sud che dovrebbe andare in onda su Raidue dal 15 giugno. I giorni, tuttavia, che creano una vera e propria crepa tra Belen e Stefano sono quelli dal 21 al 23 maggio.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: LE TAPPE DELLA CRISI

Cos’è successo esattamente dal 21 al 23 maggio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo quanto racconta il settimanale Oggi che ha ricostruito le tappe della crisi, dopo la lite e il ritorno a Napoli, Stefano sarebbe risalito a Milano il 21 maggio recandosi direttamente a casa dei genitori. Il 22 maggio non si sarebbe fatto vedere per poi fare un salto a casa il 23 maggio per salutare Santiago prima di riprendere la strada per Napoli insieme alla madre Rosaria e al fratello Davide. Belen, nel frattempo, domenica 24 si sarebbe concessa un’uscita a cena con il fratello Jeremias nel corso della quale avrebbe incontrato casualmente Andrea Iannone per poi lasciare il locale, intorno alle 2.30 insieme all’inseparabile fratello. Ieri, poi, Stefano ha pubblicato una serie di storie in cui mostra il teatro in cui sta lavorando a Made in Sud mentre Belen si è mostrata a cena con il fratello e qualche amico tra cui l’ex vincitore di Amici, Sergio Sylvestre.



