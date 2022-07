Belen Rodriguez e Stefano De Martino da ‘fidanzatini’ a Sorrento/ Il siparietto con lo chef

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, weekend romantico a Sorrento

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le loro vacanze a Sorrento. I due sono apparsi sui social assieme allo chef Gennaro Scognamiglio dell’Hotel Alpha Sorrento Coast, che su Tik Tok posta un video insieme alla coppia. Belen e Stefano appaiono sempre più affiatati e innamorati. La showgirl argentina e il conduttore hanno apprezzato particolarmente il pranzo dello chef tanto che De Martino esclama entusiasta: “Gennaro Scogliamiglio cucini benissimo”. Belen gli fa eco: “E’ la cucina più buona di Napoli e dintorni”. Stefano De Martino appare in confidenza con il suo amico chef tanto che scherzando gli dice: “Mi dici grazie? Che grazie! Devi darmi 10mila euro”.

Belen Rodriguez confermata a Le Iene/ Dopo Stefano ritrova anche Teo Mammucari

De Martino sottolinea come la pubblicità offerta da lui e da Belen possa giovare in termini economici al locale. Lo chef ribatte scherzoso stando al gioco: “Vuoi un assegno?”. Stefano si è concesso qualche giorno di pausa dopo l’impegno televisivo del Tim Summer Hits. Belen invece in queste settimane è occupata con le registrazioni di Tu si que vales. Nonostante gli impegni lavorativi in giro per l’Italia, i due cercano di ritagliarsi del tempo per poter stare insieme. Belen e Stefano hanno ritrovato l’armonia di un tempo e anche la passione.

Belen Rodriguez, la mamma zittisce haters: la sua verità Antonino Spinalbese/ "Si sbaglia e ci si rialza"

Belen Rodriguez pubblica uno scatto con Stefano De Martino e viene attaccata da un hater, l’intervento della madre

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez ha pubblicato un dolce scatto con Stefano De Martino. La showgirl ha postato la foto che la ritrae al tramonto con Stefano, mentre stanno per scambiarsi un bacio. Numerosi i commenti di approvazione anche se non sono mancate anche delle critiche. C’è chi ha sottolineato il fatto che Belen abbia avuto una figlia da Antonino Spinalbese e ha scritto: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza”. Il commento non è sfuggito alla madre di Belen che ha deciso di intervenire.

Belen Rodriguez condivide il suo pranzo/ Il web l'asfalta "Cos'è sta ca*ata?"

Veronica Cozzani ha spiegato a quell’utente che nella vita si possono prendere a volte delle decisioni che poi si rivelano sbagliate e che può capitare di tornare sui propri passi quando si vuole dare un’altra possibilità ad un amore: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario! Questo è vivere”, ha replicato. La foto postata da Belen ha registrato un tripudio di like e commenti. Una valanga di felicitazioni e apprezzamenti per una famiglia riunita: “Felice per voi, l’amore vince sempre e su tutto, la famiglia prima di tutto”, ha scritto un utente. Belen e Stefano appaiono sempre più raggianti e sembra che i malumori del passato siano solo un ricordo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA