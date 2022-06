Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi?/ Gossip smentito ma…

Tensione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? E’ il gossip che impazza da qualche ora sul web e che sarebbe già stato smentito dalla coppia. Secondo la pagina Instagram ‘Pipol Gossip’ tra Belen e Stefano non sarebbe un momento facile. “Dopo le stories mostrate con De Martino mattatore in console; sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?”, si domanda la nota pagina dedicata al gossip. Sotto il post, naturalmente, i fan hanno difeso a spada tratta la coppia, smontando l’ipotesi di una nuova crisi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nessuna crisi, garantiscono i fan

C’è infatti chi sottolinea come Stefano abbia deciso di indossare nuovamente la fede nuziale, senza contare che come abbiamo accennato prima, sia il ballerino napoletano che Belen Rodriguez avrebbero smentito ogni indiscrezione in merito, con uno scatto eloquente ripreso dai due esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. Nessuna turbolenza, quindi, per la coppia più chiacchierata degli ultimi anni? Solo il tempo ci darà una risposta. Per ora nessuno scossone in vista.

