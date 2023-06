Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi?/ Mamma Veronica fa chiarezza

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: crisi vera o presunta?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino formano da anni una delle coppie più amate dal pubblico, ma anche più seguite dai paparazzi. Sin dall’inizio della loro storia sono stati i protagonisti indiscussi del gossip e così è stato anche tutte le volte in cui si sono lasciati per poi tornare insieme. Belen e Stefano sono tornati insieme ormai da tempo, ma nelle ultime settimane, sono tanti i rumors che li vorrebbero nuovamente in crisi.

A scatenare le voci è stata l’assenza di contenuti social da parte di entrambi. Belen e Stefano, infatti, pur vivendo con più discrezione la storia, hanno sempre regalato ai fan indizi che confermavano la loro presenza nello stesso posto. Di fronte all’assenza di tali contenuti, i fan hanno così pensato ad una nuova crisi. Sarà davvero così?

Veronica Cozzani fa chiarezza su Belen e Stefano

Dopo le voci di crisi, un viaggio di Belen e un commento di mamma Veronica Cozzani ha rasserenato gli animi dei fan della coppia. Nelle scorse ore, infatti, Belen, insieme al primogenito Santiago, è andata a Napoli. A pizzicare la Rodriguez in aeroporto è stata una follower che, nel raccontare l’incontro, come scrive Novella 2000, si è augurata che Belen stesse raggiungendo il capoluogo campano per trascorrere del tempo con Stefano che, domenica 4 giugno, condurrà la diretta televisiva della festa scudetto del Napoli. Al commento della follower ha risposto proprio mamma Veronica con un cuore rosso.

Dopo il gesto social di mamma Veronica, è stata Belen a confermare la propria presenza a Napoli condividendo sui social le foto del figlio Santiago scattate allo stadio Diego Armando Maradona.











