Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi?/ Una foto scatena il gossip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono nuovamente in crisi? La coppia, tornata insieme da diverso tempo dopo la fine della storia di lei con Antonino Spinalbese, sta affrontando, ancora una volta, un momento difficile? A scatenare i rumors è l’assenza di contenuti di coppia dai social. Pur vivendo con più discrezione la relazione rispetto al passato, Belen e Stefano, dopo essere tornati insieme, hanno spesso condiviso foto e video in cui erano insieme. Da diverso tempo, tuttavia, Stefano non appare nei contenuti social di Belen e viceversa. Tanto è bastato per scatenare nuovamente i rumors e le voci di una presunta crisi coniugale sono sempre più insistenti.

Belen Rodriguez, caduta a Le Iene/ Video: lo stacchetto e poi il volo

Belen e Stefano, naturalmente, non commentano pur continuando ad aggiornare i rispettivi social. Tuttavia, proprio una foto pubblicata da Belen ha riacceso i riflettori sulla coppia e scatenato la preoccupazione dei fan della coppia che, anche durante le fasi di allontanamento, hanno sempre sperato di vederli nuovamente sereni e felici.

Adelaide De Martino è incinta/ Stefano e Belen presto zii: "Auguri a me"

La foto di Belen Rodriguez allarma i fan

Piò una semplice foto raffigurante un libro di Italio Calvino scatenare la preoccupazione dei fan? Sì se a pubblicarla è Belen Rodriguez e se il titolo del libro in questione è “Gli amori difficili”. E’ bastato questo per alimentare le voci sulla presunta crisi che starebbero vivendo Belen e Stefano. Si tratta, naturalmente, di una mera ipotesi dei followers della showgirl argentina che avrebbero notato maggiore freddezza tra i due.

Da parte di Belen e Stefano nessuna dichiarazione in merito. Ad alimentare i rumors, qualche settimana fa, è stato lo stesso conduttore napoletano con le seguenti dichiarazioni: “Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner – spiega il ballerino e conduttore al settimanale Oggi -. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me”.

Belen Rodriguez seconda festa per Santiago, ma Stefano De Martino è assente/ Cos'è successo?













© RIPRODUZIONE RISERVATA