Certi amori non finiscono: fanno dei giri immensi, e poi ritornano. Così cantava, ormai tantissimi anni fa, Antonello Venditti. Eppure le frasi di quel brano iconico sono quanto più attuali che mai e appropriate a diverse storie d’amore. Tra queste, quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, che nel 2013 si sono sposati e hanno messo al mondo un bebè, Santiago, oggi un piccolo ometto, si sono lasciati poco tempo dopo, probabilmente per i tradimenti da parte di lui. L’amore, però, non è terminato e così, diversi anni dopo, la coppia è tornata insieme, più innamorata di prima. L’amore che lega Stefano De Martino e Belen Rodriguez è uno di quelli che, probabilmente, non finirà mai.

Al di là delle rotture, dei tradimenti, degli addii. Ed ecco che proprio di recente si è tornati a parlare di un presunto ritorno di fiamma tra i due. C’è di nuovo de tenero tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo più di qualcuno, la complicità sarebbe ancora altissima tra i due ex coniugi, che hanno in comune un figlio. Nella seconda fase del loro amore, inoltre, Stefano e Belen sono stati una famiglia insieme a Santiago e Luna Marì. La piccola, nata da Antonino Spinalbese, è stata cresciuta per diverso tempo da Stefano De Martino, come se fosse sua, anche se si è sempre fatto chiamare “zio” e mai “papà” per rispetto al vero padre della bimba.

Di nuovo amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? L’indiscrezione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a vivere una nuova fase del loro amore? L’indiscrezione arriva da Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha spiegato sui social come fonti vicinissime ai due parlino di un riavvicinamento. I due non sarebbero vicini solamente per il bene del figlio Santiago ma anzi, si scambierebbero messaggi con doppi sensi, scherzerebbero e si stuzzicherebbero di continuo. La passione, d’altronde, è sempre stata tanta tra loro. Potrebbe tornare, dunque, di nuovo l’amore? Staremo a vedere.