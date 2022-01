Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?/ Sorrisi e complicità…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano a mostrarsi insieme. Dopo la fine del loro matrimonio, la showgirl e il conduttore napoletano hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto crescendo insieme il figlio Santiago, legatissimo ad entrambi. Per Santiago, Belen e Stefano si vedono e s’incontrano spesso, ma le ultime foto pubblicate in esclusiva dal portale Whoopsee hanno scatenato l’entusiasmo dei fans più romantici dell’ex coppia. Belen, dopo aver trascorso le festività in Italia con parenti e amici, si è concessa una piccola vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini condividendo sui social molto foto della sua fuga.

Tornata in Italia, ad attenderla in aereoporto, c’era proprio Stefano De Martino che, dopo aver raccolto armi e bagaglia, ha accompagnato Belen dai figli Santiago e Luna Marì come ha mostrato lei stessa condividendo foto e video del momento sul suo profilo Instagram.

Le foto di Belen e Stefano insieme scatenano i fan

Dopo essersi rilassata e divertita con l’amica Patrizia Griffini al caldo dell’Uruguay, Belen Rodriguez ha trovato Stefano De Martino ad attenderla. Tanti sorrisi, risate e divertimento tra i due nel tragitto che porta dall’aeroporto all’auto del conduttore napoletano. Le foto esclusive pubblicate dal portale Whoopsee hanno scatenato l’entusiasmo dei fan che tornano così a sognare quello che sarebbe un clamoroso ritorno di fiamma.

La realtà, però, sarebbe un’altra. Belen e Stefano, oggi, sono due genitori sereni, felici dell’equilibrio che sono riusciti a trovare e, soprattutto, due persone che hanno condiviso tanto e che oggi portano nel cuore gli anni vissuti insieme e che con il tempo hanno trasformato l’amore in affetto sincero. Cliccate qui per vedere tutte le foto.

