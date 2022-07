Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è amore! Lei:”Tra due anni il terzo figlio”/ La rivelazione choc che…

Belen Rodriguez pronta al terzo figlio? La rivelazione inaspettata

Belen Rodriguez starebbe pensando al terzo figlio. Come anticipato da Nuovo settimanale, la showgirl argentina e il conduttore stanno trascorrendo le vacanze estive a Ponza. I due sono apparsi più innamorati e affiatati che mai. Belen Rodriguez guarda infatti al futuro tanto da ammettere di desiderare un terzo figlio. La showgirl argentina sarebbe pronta a diventare di nuovo mamma. Dopo la nascita di Santiago e Luna Marì, Belen non ha smesso di desiderare di allargare la famiglia: “Vorrei il terzo figlio. Magari non ora, almeno tra due anni. Un terzo erede mi piacerebbe averlo perché in casa nostra siamo tre fratelli”. Belen è cresciuta in un famiglia numerosa e per questo vorrebbe dare a Santiago e Luna Marì un altro fratello o sorella.

Proprio in occasione di un’ospitata a Verissimo, Belen aveva manifestato già il suo desiderio di diventare mamma una terza volta. In merito ad un’eventuale seconda paternità, Stefano De Martino preferisce andarci con i piedi di piombo: “So quanto è impegnativo adesso. Mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela perché so quanto è grande come cosa. Mi sono sempre immaginato come padre di più figli, ma in questo momento ci penso bene”. Stefano De Martino sembra frenare sul terzo figlio mentre Belen appare al riguardo più convinta. Con Santiago, Stefano ha un rapporto profondo: “I miei genitori mi hanno sempre spiegato tutto, mi hanno dato tutti gli strumenti, sia quelli per capire il bene, che quelli per comprendere il male. Anche io provo a fornire a Santiago tutti gli strumenti per avere una chiave di lettura sana della vita. Non lo voglio far crescere sotto campana di vetro”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso da un weekend romantico a Sorrento. I due sono apparsi sui social insieme allo chef Gennaro Scognamiglio, chef del “Paiman Sea Bar” che si trova a Castellammare di Stabia, che posta un video insieme alla coppia su Tik Tok . Dopo il pranzo si sono prestati con disinvoltura dallo chef e De Martino esclama: “Gennaro Scognamiglio, cucini benissimo”. “E’ la cucina più buona di Napoli e dintorni”, gli fa i complimenti la Rodriguez. De Martino poi, avendo confidenza con Scognamiglio, ironizza dicendo: “Mi dici grazie? Che grazie! Devi darmi 10mila euro”.

Fa riferimento alle sue parole che, grazie ai tanti follower dei due, faranno una grande pubblicità allo chef. Scognamiglio, che ribatte scherzoso: “Vuoi un assegno?”. Belen e Stefano si stanno concedendo una pausa dal lavoro. Belen è tornata da poco a Tu si que Vales mentre Stefano è reduce dall’impegno televisivo del Tim Summer Hits. La prossima stagione televisiva Stefano De Martino sarà uno dei volti di punta di Raidue. Per lui si parla anche di un nuovo programma in prima serata su Raiuno.











