Belen Rodriguez e Stefano De Martino “erano vicini all’addio”/ L’indiscrezione choc sulla crisi

Tornano ciclicamente le voci di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nelle ultime settimane la coppia è tornata nel mirino del gossip per le voci di un imminente addio. Stefano e Belen avrebbero vissuto un momento molto difficile, scampando alla rottura per un soffio; ma stanno davvero così le cose? Le immagini della recente vacanza in barca sembrano allontanare i gossip malevoli, mostrando invece una coppia solida e innamorata. Pare, tuttavia, che proprio questa vacanza sia servita a rimettere il loro matrimonio ‘in sesto’.

Stando a quanto fa sapere il settimanale Diva e Donna, Belen e Stefano “Erano vicini all’addio”. Proprio la vacanza alle isole Pontine è servita alla coppia per avere tempo per sé e ritrovarsi.

Se sul versante dell’amore le cose per Belen sembrano andare meglio, su quello del lavoro arrivano novità inaspettate. È ormai confermato il suo addio a Le Iene, al suo posto, come annunciato proprio oggi, ci sarà Veronica Gentili: “Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni – si legge sul sito e sui canali social del programma, che poi ringrazia Belen Rodriguez per il suo operato – Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”.

