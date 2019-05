Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Estate d’amore e grandi progetti

Come due adolescenti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono l’amore che li ha travolti per la seconda volta. Dopo aver vissuto tre anni lontani durante i quali entrambi hanno cercato di rifarsi una vita, senza riuscirci, hanno capito di non poter stare lontani e di essere ancora molto innamorati. Da quando sono tornati insieme, entrambi hanno ritrovato quella serenità negli occhi che sta conquistando tutti i fans che non perdono occasione per sottolineare la bellezza della loro coppia. L’immagine più bella della loro unione è sicuramente Santiago che, pur non avendo vissuto il dolore per la separazione dei genitori, arrivata quando era ancora molto piccolo, si sta godendo la famiglia riunita. Sui social, infatti, Belen condivide spesso i video delle sue serate casalinghe in compagnia dei suoi uomini con i quali è davvero serena e tranquilla.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: ESTATE D’AMORE TRA GRANDI PROGETTI

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si trovano ancora a Milano in attesa di partire per le vacanze. La coppia, dopo il soggiorno in Marocco dove hanno portato anche il figlio Santiago e i pochi giorni trascorsi ad Ibiza, si concederanno una lunga estate d’amore durante la quale, oltre a rinnovare i voti nuziali, potrebbero concedersi una seconda luna di miele in un posto lontano dall’Europa. Bellissimi, uniti e innamorati, la coppia ha davvero grandi progetti e non è escluso il trasferimento in una nuova casa in cui poter concretamente allargare la famiglia dopo i rumors di queste settimane. La casa in cui Belen vive ancora, oltre ad essere stata la prima in cui la Rodriguez ha vissuto con il marito, è stata anche quella in cui ha vissuto la sua relazione con Andrea Iannone. Belen Rodriguez e Stefano, dunque, si trasferiranno presto in un nuovo nido d’amore?

BELEN RODRIGUEZ: “LA MIA VITA A SCUOLA”

In un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Cecilia Rodriguez ha parlato della sorella Belen svelando i dettagli della sua vita da studentessa. “Prendeva 10, 10 e poi 10. Non studiava nemmeno talmente era brava“, racconta Cecilia. “Ma non ero secchiona, stavo attenta. A contrario ero pessima in comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole”, precisa Belen che poi racconta un episodio particolare – “sono scappata da scuola. Il preside mi ha beccata mentre scavalcavo il cancello, un cancello altissimo. Ma la motivazione era giusta. Una mia compagna aveva perso il papà e non ci permettevano di andare al funerale. Io ci sono andata lo stesso. Avevo 16 anni”.



