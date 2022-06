Belen Rodriguez e Stefano De Martino già in crisi?/ La smentita sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: già finiti l’idillio?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme da qualche mese. La showgirl argentina si era subito esposta confermando il ritorno di fiamma, mentre l’ex ballerino di Amici inizialmente aveva tergiversato. Nelle ultime settimane Belen e Stefano sono stati paparazzati più volte insieme, in alcuni locali milanesi, e la bella argentina è stata avvistata salire a tarda notte nell’appartamento di De Martino. I fan più attenti si sono accorti di un ulteriore dettaglio che conferma il rinnovato legame tra loro: in una foto social il ballerino mostra la fede al dito. Stefano e Belen si sono sposati a settembre 2013, qualche mese dopo essere diventati genitori di Santiago, e hanno divorziato nel 2017. Già nel 2019 c’era stato un riavvicinamento, ma il tentativo durò qualche mese. Qualche giorno fa il portale “thepipol_gossip” ha parlato di una presunta crisi fra i due. La causa una storia pubblicata da Belen con l’immagine della copertina della hit di Jovanotti e Carboni “Put*ane e Spose/Le Storie d’Amore”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sui social smentiscono la crisi

Nessuna crisi in vista per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nelle ultime ore i due hanno pubblicato nelle loro storie Instagram gli stessi contenuti, confermando quindi di essere ancora insieme. Un piatto di pasta al sugo, Santiago che disegna e infine il disegno realizzato dal figlio che entrambi hanno deciso di mostrare con orgoglio sui social. Insomma sembra proprio che Belen e Stefano al momento stiano vivendo serenamente il loro rapporto, alla faccia di chi vorrebbe già vederli in crisi. In una recente intervista a Vanity Fair Stefano De Martino, parlando del suo debutto al cinema con il film “Il giorno più bello”, ha rivelato: “I matrimoni sono più noiosi che divertenti. Il mio lo rifarei, però quando mi invitano fortunatamente sono quasi sempre impegnato”.

