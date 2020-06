Belen Rodriguez e Stefano de Martino/ I motivi della rottura tra corna e famiglie?

Pubblicità

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati per i vecchi motivi di sempre? Più passano il giorno e più i rumors aumentano su quelle che possono essere state le cause della rottura tra la showgirl argentina e il suo amato marito. Il ballerino ne ha fatta di strada in questi ultimi anni lasciandosi alle spalle Roma e la danza alla corte di Maria de Filippi (e anche la conduzione del daytime di Amici) per sbarcare in Rai prima come ospite e poi come conduttore. In molti ci hanno visto una carriera lampo dovuta al gossip e al suo ritorno alla popolarità dopo la pace con Belen Rodriguez e adesso? Gli stessi, forse un po’ cattivi, rilanciano “adesso che non deve fare il mantenuto può godersi la vita”, ma davvero il popolo dei social ha letto tra le cause della rottura della coppia il tradimento di Stefano ai danni della moglie? In questa quarantena qualcosa è cambiato questo è certo ed è il settimanale Oggi che prova a fare chiarezza sulla questione portando a galla vecchie motivazioni.

Pubblicità

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO SI SONO LASCIATI PER UNA QUESTIONE DI CORNA?

Ai tempi del loro primo addio si era parlato di questioni familiari e di attriti tra i genitori di Belen Rodriguez e quelli di Stefano de Martino ma anche di quelli con quest’ultimo un po’ stanco delle intromissioni e della loro ingombrante presenza. Secondo il settimana Oggi la crisi sarebbe iniziata già a gennaio per via dei presunti flirt di Stefano de Martino (non documentati visto che non ci sono foto in giro su baci, coccole o abbracci che non siano quelli con la moglie). Addirittura il settimanale parla anche di come Belen Rodriguez abbia affrontato la cosa arrivando a controllare ossessivamente il telefono del marito chiedendogli poi spiegazioni su messaggi e bugie. Potrebbe essere proprio questo il clima che ha poi portato alla fantomatica lite che avrebbero udito anche i vicini?



© RIPRODUZIONE RISERVATA