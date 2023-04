Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il party di Santiago fa discutere/ Il motivo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la Pasquetta é una reunion in famiglia, per il compleanno di Santiago

É un lunedì di Pasquetta all’insegna dei festeggiamenti quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in una reunion in famiglia che vede protagonista Santiago. Quest’ultimo appare, infatti, come il festeggiato nel clan Rodriguez, tra le foto che via Instagram sfoggia in queste ore del Lunedì dell’Angelo Belen condivide con il web, in occasione della ricorrenza del compleanno del primogenito che la showgirl argentina ha avuto dallo storico amore, Stefano De Martino. 10 sono le candeline che spegne Santiago, come gli anni appena compiuti dal piccolo figlio di star TV e il post contenente una carrellata di foto, che immortalano il party del clan Rodriguez & De Martino, desta clamore mediatico e una polemica in corso.

Tra le reaction web al party, si accende la polemica e…

Tra gli annessi commenti, rilasciati dagli utenti a margine del post di Belen ita, emergono tra le reaction web più disparate. Oltre ai messaggi di auguri destinati al piccolo festeggiato, non mancano i commenti di elogi per la reunion che Belen e Stefano registrano con i cari in un party dedicato a Santi. Così come non mancano neanche dei messaggi che accendono la polemica sulla Pasquetta più discussa su Instagram di queste ore: c’é chi crede che la suocera di Stefano e madre di Belen si palesi scontenta in foto, “La signora Veronica mi sembra scocciata perché non è la protagonista”, tuona un utente critico, e tra le altre critiche poi c’é chi sottolinea che Belen non si lascia fotografare con la sorella minore Cecilia, “Neanche una foto con la sorellina”. Tuttavia, ci sono i fan che esultano per il party che celebra Santiago: “Il bello della normalità nonostante la popolarità”.

E, tra le altre sentenze web più aggreganti del web, c’é chi vedrebbe Belen Rodriguez cambiata nei lineamenti del viso e il corpo, tanto da tacciarla di un eccessivo ricorso alla medicina e chirurgia estetica. E non é tutto. Perché inoltre qualche utente sospetta che dietro i discussi cambiamenti di Belen ci sia una gravidanza top secret che l’argentina starebbe nascondendo in complicità con De Martino: “Dai su, secondo me si vede dalla faccia che ha un altro miracolo in pancia. È ancora più bella del solito”.

