Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?/ “Più siamo lontani e meglio stiamo”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno attraversando un periodo di crisi? A scatenare i rumors è l’allontanamento tra la showgirl e il conduttore napoletano. Se, infatti, lei si trova a Milano con il figlio Santiago, Stefano si trova a Napoli, città che ha raggiunto dopo il primo periodo di quarantena per poter lavorare alla nuova edizione di Made in Sud, la trasmissione di Raidue che conduce dallo scorso anno. L’allontanamento tra Belen Rodriguez e l’ex allievo di Amici ha scatenato rumors in merito ad una probabile crisi tra i due, dopo poco più di un anno dal ritorno di fiamma. A spegnere sul nascere, tuttavia, il gossip, è stata la stessa Belen che, a Chi, ha raccontato: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: “NESSUNA CRISI”

Nessuna crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, tuttavia, per motivi di lavoro, sono costretti a stare lontani. Tuttavia, la coppia potrebbe riunirsi presto per poter trascorrere l’estate insieme. Innamorati e felici di essere tornati insieme dando al figlio Santiago la famiglia unita che entrambi hanno avuto, Belen e Stefano non negano di sognare anche il secondo figlio. I rumors su una presunta, seconda gravidanza di Belen sono stati al centro del gossip per mesi. Finora, però, la cicogna non è ancora arrivata, ma l’estate potrebbe portare novità nella vita della showgirl. La coppia, dunque, dopo il momentaneo allontanamento, si riunirà per allargare finalmente la famiglia regalando a Santiago una sorellina o un fratellino?



