Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Incinta? Torna il gossip sulla gravidanza: troppi indizi…

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO MARTINO: TORNA IL GOSSIP SUL SECONDO MATRIMONIO

Mentre infiamma il gossip secondo il quale Belen Rodriguez e Stefano De Martino si starebbero preparando a celebrare il secondo matrimonio il 20 settembre 2019, sul web i fan della coppia impazziscono per un altro rumor. È ormai da mesi che si vocifera dell’arrivo di un secondo bebè per la coppia che, ad oggi, non ha trovato conferma né dalla showgirl né dal ballerino e conduttore. Eppure i follower della Rodriguez avrebbero notato più di un indizio in merito alla presunta gravidanza. Qualche giorno fa, Belen ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare in tutta la sua bellezza e con il numero 3 disegnato sulla guancia. Come didascalia della foto ha scritto: “Qualcosa di nuovo sta arrivando”. Un indizio che sembra significare che la showgirl sia incinta di tre mesi.

BELEN È INCINTA? IL FAN NOTANO TANTI INDIZI

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, l’attenzione dei fan ad ogni piccolo dettaglio è raddoppiata. Soprattutto ora che si parla di seconde nozze e di seconda gravidanza per la showgirl. Qualche giorno dopo la foto prima detta, Belen ha postato un altro scatto che la vede sdraiata sul letto. Il tutto è accompagnato dalla scritta “Que suenen de color rosa“ che, secondo qualche fan, sarebbe un modo per dire che il presunto bambino in arrivo Belen sarà una femmina. Ma non è ancora finita qui. Alcuni follower della Rodriguez avrebbero notato la tendenza della showgirl nel coprire la pancia negli ultimi scatti postati. Una volta coprendola con il braccio di Stefano, un’altra con una borsa. Dettagli che hanno notevolmente alimentato il gossip in questi ultimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA