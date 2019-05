Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Innamorati anche in tv: insieme su Raidue?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sbarcare insieme in televisione lavorando l’uno accanto all’altra. Da quando sono tornati insieme, la showgirl argentina e il conduttore napoletano sono seguitissimi da fans e addetti ai lavori che, consapevoli dell’affetto che il pubblico prova nei loro confronti, avrebbero deciso di puntare sui due anche dal punto di vista professionaòe. Dopo aver lasciato Mediaset dove si è affermato prima come ballerino e poi come conduttore sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi, Stefano De Martino ha deciso di spiccare il volo accettando l’offerta avorativa di Raidue che gli ha affidato la conduzione di Made in Sud. Insieme a Fatima Trotta, ha convinto tutti ed ora sarebbe pronto a condividere il palco proprio con la sua bellissima moglie con cui è finalmente tornato il sereno.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme su Raidue?

Secondo quanto riferisce il sito 361Magazine, Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero condurre insieme un programma su Raidue. I due potrebbero condurre La notte della Taranta su Rai 2. L’evento, appuntamento fisso dell’estate pugliese, sarà trasmesso in prima serata sulla seconda rete della Rai il 25 agosto. Dopo essersi ritrovati come marito e moglie, Belen e Stefano sono pronti a formare anche una coppia artistica, capace di sbancare l’auditel. Bellissimi, famosi e sempre più innamorati, dopo essere stati lontani per tre anni, vedendosi solo per il figlio Santiago, la showgirl argentina e il ballerino napoletano sono pronti a dividere tutto, vita privata e professionale.

