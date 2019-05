Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Innamorati pazzi di… Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono innamorati pazzi del figlio Santiago. Da quando è venuto al mondo, sei anni fa, la showgirl argentina e il conduttore napoletano hanno occhi solo per i frutto del loro amore. Arrivato pochi mesi dopo l’inizio della storia, Santiago ha unito tantissimo Belen e Stefano. Grazie al loro bambino a cui, nonostante la separazione hanno comunque regalato anni felici e sereni, la coppia ha continuato a frequentarsi e a trascorrere del tempo insieme. Giorno dopo giorno, Belen e Stefano hanno così scoperto di essere ancora innamorati e il merito del ritorno di fiamma va sicuramente a Santiago che è riuscito a tenere uniti mamma e papà. Oggi che tutti i pezzi del puzzle sono tornati al proprio posto, Been e Stefano dichiarano il proprio amore per Santiago pubblicando sui social la stessa foto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la famiglia si allarga?

Santiago potrebbe presto dover condividere l’affetto di mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino con un fratellino o una sorellina. Oltre ai rumors sul matrimonio bis che potrebbe essere celebrato durante i mesi estivi ad Ibiza dove la coppia si è recentemente recata, la seconda gravidanza della showgirl potrebbe diventare presto realtà. Cresciuti entrambi in una famiglia unita e con tre figli, Belen e Stefano non hanno mai nascosto il desiderio di avere altri figli. La Rodriguez, in particolare, ha ribadito di non essere la donna a cui piace avere figli da uomini diversi ed ora che è tornata tra le braccia di Stefano, il suo sogno potrebbe concretizzarsi. “Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo”, ha detto la showgirl in una recente intervista rilasciata a Verissimo. Nel 2020, dunque, la famiglia Rodriguez-De Martino si allargherà davvero?

© RIPRODUZIONE RISERVATA