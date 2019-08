Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Lui si diverte a Capri, lei si consola con…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lontani ma vicini. Il ballerino e conduttore napoletano, nelle scorse ore, ha dovuto lasciare Ibiza per tornare in Italia a causa di alcuni impegni professionali. Lontano dalla moglie e dal suo Santiago, Stefano, pur avendo trascorso la giornata in quel di Capri in compagnia di amici, ha sentito profondamente la mancanza della propria famiglia con la quale ha trascorso ininterrottamente le ultime settimane. L’amore con Belen, infatti, è sempre più forte e, mentre aumentano i rumors su una seconda gravidanza della showgirl argentina, De Martino tira fuori il suo lato più romantico dichiarando pubblicamente non solo il suo amore alla moglie e al figlio, ma anche spiegando di sentire profondamente la mancanza della donna che lo rende davvero feice.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: IL DOLCE SCAMBIO DI DEDICHE A DISTANZA

In attesa di poter riabbracciare il suo Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha pubblicato la foto che vedete in alto mentre, per sentire meno la mancanza del marito, si consola con Santiago e il fratello Jeremias. Oltre ai like e ai commenti dei fans, la showgir argentina ha ricevuto anche il commento del marito che ha scritto: “mi manchi“. Poche parole a cui la showgirl ha risposto così: “tu a me troppo troppo“. Una foto dolce che ha cancellato così anche i dubbi di chi continua a non credere nel ritorno di fiamma. “Siete quelli che mi fanno ancora credere nell’amore”, “Lui è diventato uomo con lei… lei è donna solo con lui… grazie per rendere visibile il sano concetto di amore”, “Non servono parole basta guardarvi”, “siete una coppia vera“, scrivono i fan che non vedono l’ora di rivedere Belen con il pancione.

Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Ago 2019 alle ore 11:39 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA