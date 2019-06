Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Momento hot al ristorante con l’amica che…

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: MOMENTO MAGICO…

La passione infiamma i cuori di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che non riescono a stare lontani l’una dall’altro neanche quando sono al ristorante in compagnia del figlio Santiago e di una coppia di amici. Mentre Santiago animava la serata divertendosi a giocare a braccio di ferro insieme ad un amico dei genitori, Belen e Stefano si sono lasciati travolgere dalla passione. Ad immortalare tutto è stata un’amica argentina di Belen il cui video è stato poi condiviso dallo stesso Stefano che, da quando è tornato tra le braccia della moglie, ha ricominciato a condividere con i fans anche i momenti più privati della sua vita. Tra Stefano e Belen, così, c’è non solo una grande passione, ma anche una totale complicità. I due scherzano, si stuzzicano e si scambiano dolci effusioni, incuranti di ciò che li circonda.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: LA SHOWGIRL SEMPRE PIU’ AMICA DI DILETTA LEOTTA

Oltre ad aver ritrovato l’amore di Stefano De Martino, il 2019 ha portato nella vita di Belen Rodriguez una nuova amicizia, quella con Diletta Leotta con la lquale, dopo aver condiviso una breve esperienza radiofonica, il rapporto continua al punto che la giornaista e la showgir si frequenterebbbero spesso. A rivelare lo speciale legame che c’è tra la Leotta e la Rodriguez è Dagospia. Alberto Dandolo, infatti, scrive: “In questi giorni esce e si diverte anche con l’ex cognata di Monte, colei che fino all’estate scorsa ha dominato le copertine e i sogni estivi degli italiani ma che quest’anno preferisce dare un’immagine più ”familiare” e di riappacificazione con l’ex marito Stefano De Martino, ovvero Belen”. Tra Belen e Diletta Leotta, dunque, è nata un’intesa speciale?

