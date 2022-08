Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più/ Baci appassionati e…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati a Ponza, gli scatti

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso a Ponza una vacanza romantica. Il Settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Belen e Stefano appaiono complici e ora non si nascondono più. Stefano ha un atteggiamento molto protettivo nei confronti di Belen che lo guarda estasiata. I due si scambiano un bacio appassionato in riva al mare prima di immergersi con i boccagli. Dopo la separazione da Antonino Spinalbese, Belen ha ricominciato a frequentare Stefano De Martino. Un amore travagliato, fatto di alti e bassi, che in questi anni ha lasciato con il fiato sospeso i fan della coppia che speravano nel lieto fine.

Quando Belen e Stefano hanno ricominciato a frequentarsi lo hanno fatto con prudenza. Poi le fughe nei resort per weekend romantici e la ricerca di luoghi poco frequentati hanno alimentato il sospetto che tra i due ci potesse essere un ritorno di fiamma. Dalle prime dichiarazioni però Belen e Stefano avevano smentito con forza questa teoria rivelando di frequentarsi solo per il figlio Santiago. Poi però la verità è venuta a galla. Al momento entrambi continuano a vivere in case separate ma probabilmente la convivenza sarà un altro passo naturale. Nel frattempo, Belen e Stefano saranno impegnati in autunno in televisione. Belen è stata confermata alla guida de Le Iene mentre De Martino avrà quattro programmi da condurre su Raidue.

Belen Rodriguez vorrebbe un altro figlio da Stefano De Martino. In una recente ospitata a Verissimo, la bella argentina aveva dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin di volere un altro figlio: “Non ora, almeno tra due anni. Ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo tre fratelli”, ha rivelato. I fan pensano che se dovesse avere un terzo figlio, Belen certamente vorrebbe averlo da Stefano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora sposati. Le pratiche di divorzio, mai concluse, erano state avviate nel 2015. Lo stesso Stefano De Martino in un’intervista a Domenica In non ha chiuso le porte alla possibilità di avere un altro figlio da Belen: “Un altro figlio? Un’idea che non escludo”. I sogni di entrambi sembrano coincidere e le loro parole testimoniano il grande amore che provano l’uno nei confronti dell’altra. Il loro amore è sopravvissuto a tutto. Come aveva scritto Dagospia qualche tempo fa è un amore forte, profondo, intenso che ha resistito all’orgoglio, alle corna e alle pubbliche pressioni.

