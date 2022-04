Belen Rodriguez e Stefano De Martino Pasqua insieme/ Traditi dalle foto su Instagram

È tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, nonostante la coppia preferisca non sbilanciarsi ancora del tutto si tradiscono puntualmente postando alcune foto sui social. I due hanno deciso di trascorrere la Pasqua insieme, oltre al loro figlio Santiago, su un’isola privata.

I due hanno deciso di prendersi qualche giorno lontano dalla frenesia della città per trascorrere la Pasqua in un contesto intimo sull’isola di Albarella in provincia di Rovigo in cui si può accedere solo attraverso un permesso speciale rilasciato dalla Albarella Tourism Spa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in vacanza insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno postato sui loro profili Instagram diverse storie dello stesso luogo in cui appariva in entrambi il loro piccolo Santiago. Quindi, nonostante abbiano preferito non mostrare a nessuno una foto di loro due assieme tutti gli altri indizi sembrano davvero ricondurre ad una vacanza di coppia.

Assente dalle storie della modella argentina sua figlia Luna Marì avuta con l’ex compagno Antonino Spinalbese che recentemente ha raccontato alcuni suoi problemi di salute a causa di una malattia autoimmune che lo porta ad avere diversi problemi di salute.

