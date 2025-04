La storia d’amore tra Belen e De Martino, riproposta a più riprese, ha rappresentato una fetta importante del gossip negli ultimi anni. La showgirl argentina e l’attuale conduttore di Affari Tuoi sono stati sposati oltre dieci anni fa, per poi passare al ritorno di fiamma degli ultimi anni. Ma lo stesso Stefano De Martino si sarebbe reso protagonista di svariati tradimenti che sono costati la fine della storia, come rivelato da Belen in una storica intervista a Domenica In, ma non sarebbe stata l’unica motivazione:

“È iniziata con un tradimento, già dopo un mese. Io ho fatto finta di niente, perché il matrimonio non finisce per quello. Non è finita per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine che hanno ammesso subito tutto, sono state molto carine. Ho parlato con tutte quante, una decina, sono arrivata a 12” ha raccontato la showgirl e conduttrice argentina.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in che rapporti sono oggi

Tra la showgirl argentina e il conduttore campano è tempo di andare avanti, le vite sono prosegue e Belen e De Martino sono riusciti a trovare una certa serenità dopo la fine della loro seconda storia.

La sudamericana e il presentatore di Affari Tuoi per il bene del figlio Santiago sono riusciti a ritrovare una certa armonia e tranquillità nel rapporto, cosa che non era affatto scontata in un primo momento, visto che le tensioni erano a livelli particolarmente infuocati. Più volte anche Stefano De Martino ha speso delle belle parole nei confronti di Belen, ammettendo come il loro sia un legame importante. E per il momento nessuno dei due si è rifatto ufficialmente una vita, anche se di recente si è parlato di un riavvicinamento sentimentale tra la Rodriguez e l’ex fidanzato Antonino Spinalbese.

