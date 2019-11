Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Processo a porte chiuse per botte ai paparazzi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in tribunale, a Latina, per le botte ai paparazzi, su un gommone a largo di Palmarola. I fatti risalgono al 2012, anno in cui Belen e Stefano erano ancora fidanzati e si stavano godendo l’inizio del loro amore. Seguitissimi dai paparazzi, Belen e Stefano ebbero un incontro ravvicinato con i paparazzi Stefano Meloni e Mattia Brandi che sono stati già ascoltati dalle autorità giudiziarie. All’epoca, i paparazzi cercarono di rubare qualche scatto alla coppia più ricercata del periodo. Stefano De Martino e l’allora fidanzato di Cecilia Rodriguez, Perez Blanco, assalirono il gommone dei due paparazzi cercando di portare via l’attrezzatura. Da qui la denuncia ai carabinieri e l’inizio di un processo che è ormai agli sgoccioli. Come spiega Il Messaggero, i fotografi, assistiti dall’avvocato Michele Licata, si sono costituiti parte civile.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO ASSENTI IN TRIBUNALE: PROCESSO A PORTE CHIUSE

Come fa sapere Il Messaggero, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono presentati in Tribunale a Latina dove erano attesi per il processo per le botte ai paparazzi. La showgirl argentina e il marito non si sono viste nelle aule giudiziarie. Inoltre, il processo si starebbe svolgendo a porte chiuse e i giornalisti hanno dovuto lasciare l’aula. Il giudice Taglienti ha deciso di procedere a porte chiuse dopo la richiesta dei difensori dei due imputati di poter ascoltare un video girato prima dello scontro con i paparazzi chiedendo anche la protezione della privacy dei propri assistiti. Il Messaggero, inoltre, svela che dopo aver ascoltato il video, il giudice ha disposto una sospensione per poi procedere il processo ancora a porte chiuse.

