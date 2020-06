Belen Rodriguez e Stefano de Martino/ “Segreto inconfessabile” causa della rottura?

Pubblicità

Fino a quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino non chiariranno le cause della loro rottura si continuerà a parlare di questo insinuando dubbi e cercando indizi che, spesso, si rivelano essere solo illazioni di fan, sedicenti giornalisti e paparazzi. Dopo quello che la showgirl ha detto nel famoso video pubblicato il mese scorso, sulla questione è calato il sipario, almeno per quel che riguarda le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati ma, soprattutto, per Stefano de Martino che continua a tenere la bocca ben serrata sull’argomento. Ma cosa è successo? In un primo momento si è parlato di un tradimento da parte di lui, poi di presunti incontri segreti di lei con Iannone, e poi si è tornati di nuovo a parlare delle tensioni tra le famiglie, stesso discorso affrontato la prima volta, la crisi che ha portato al primo addio, e ora?

Pubblicità

UN SEGRETO INCONFESSABILE ALLA BASE DELLA ROTTURA?

Questa volta è Novella 2000 a riportare voci non ben definite sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino insinuando che alla base dell’addio non ci sia il tradimento ma un “segreto inconfessabile”. Ma di cosa si tratta? Novella 2000 riporta: “Molti amici dicono che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile”, si legge sull’ultimo numero. Di cosa si tratta? Ancora non è dato sapersi ma c’è chi è pronto a scommettere che alla base di tutto ci sia una questione di soldi, forse gli stessi che hanno spinto Belen a diventare versione “televendita” sui social mentre il suo lavoro di modella è finito in panchina per via della quarantena. Dove sta la verità?



© RIPRODUZIONE RISERVATA