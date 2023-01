Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi?/ “Lui non si vede più, lei…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi?

Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I due sono tornati insieme un anno fa, dopo la separazione e un precedente ritorno di fiamma. Secondo i rumors del web tra i due potrebbe essere un po’ “maretta”. “Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen! Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”, ha scritto Amedeo Venza nelle sue storie di Instagram.

Belen paparazzata con Luna Marì, web "Fai la fig*"/ Lei sbotta: "Falso! Mi manca la libertà con i miei figli"

E ha concluso con ironia: “Certo che se si lasciano di nuovo io scappo in Arabia Saudita… non lo accetto”. La fonte sarà attendibile? C’è da dire che in questo periodo Stefano De Martino sta organizzando il suo spettacolo teatrale e quindi potrebbe essere meno presente proprio per questo motivo.

Stefano De Martino si prepara per suo spettacolo

Ad aprile, infatti, Stefano De Martino sarà in teatro a Milano con lo spettacolo “Meglio stasera… quasi”, al Teatro lirico Giorgio Gaber. Lo spettacolo è scritto dal ballerino-conduttore insieme a Riccardo Cassini; gag, monologhi umoristici, improvvisazioni e scherzi col pubblico per uno show nuovo e divertente. Solo pochi giorni fa sulle pagine del settimanale Chi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati immortalati insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna Marì – nata dalla relazione della showgirl argentina con Antonino Spinalbese – in Val Brembana, dove anno trascorso le vacanze immersi nella natura.

Antonino Spinalbese: "La mamma di Belen? Fortunato perché le piaccio"/ Signorini lancia la stoccata…

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez rivela: "Ho avuto tre aborti"/ "Se ho sofferto? Devo essere onesta…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA