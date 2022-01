Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ritornati insieme?/ Da soli a casa di lei…

Anno nuovo vita vecchia, è così che sta cercando di fare Belen Rodriguez? La donna ha definitivamente rotto con il papà di Luna Marì Antonino Spinalbese e nell’ultimo periodo si è riavvicinata molto a Stefano De Martino con il quale ha passato anche il giorno di Natale in compagnia dei suoi figli. Belen Rodriguez al rientro dalla sua vacanza da single in Uruguay ha trovato ad aspettarla all’aeroporto di Malpensa Stefano De Martino che, premurosamente, si è occupato di aiutare la donna con le valigie e di accompagnarla a casa.

"Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornati insieme"/ Lo scoop: "Che nottate..."

La premura di Stefano De Martino però non si è limitata solo ad accompagnare la donna a casa, il ballerino, al ritorno dall’aeroporto, ha trascorso del tempo da solo a casa con Belen Rodriguez andando via poco prima che entrasse in scena Antonino Spinalbese per riportare sua figlia alla madre.

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Al ritorno in Italia Belen Rodriguez ha incontrato anche Antonino Spinalbese che si è occupato di riportare a casa Luna Marì. L’hair stylist ha trascorso decisamente meno tempo in casa di Belen rispetto a Stefano De Martino, solo quello necessario per consegnare sua figlia alla madre e andare subito via, a differenza del ballerino.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati/ Lei: "Sono single..."

Il nuovo avvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino apre la strada a numerose ipotesi tra chi parla di un ritorno di fiamma nella coppia per la seconda volta e chi invece afferma come la vicinanza tra i due ex sia frutto di maturità da parte di due persone che si sono amate, poi ferite e perdonate e infine ritrovate per la felicità del proprio figlio.

LEGGI ANCHE:

ANDREA IANNONE, EX FIDANZATE/ "Giulia De Lellis? Svanito l'amore. Belen ha sofferto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA