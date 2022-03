Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme?/ La prova del ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e gli indizi del ricongiungimento con Stefano De Martino: cosa accade

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano a mostrarsi insieme, come a fare di nuovo coppia fissa, con tanto di fede nuziale in bella vista per l’argentina. Questo, a conferma del gossip sul ritorno di fiamma tra loro esploso con i recenti avvistamenti di coppia, seguiti alla rottura tra l’argentina e l’ultimo compagno nonché padre della secondogenita Luna Marie, Antonino Spinalbese. La rottura con l’ex hairstylist, per la modella, si è verificata poco prima di Natale 2022, dopodiché Belen Rodriguez si è concessa un viaggio da mamma single in Uruguay insieme all’amica Patrizia Griffini. Al rientro in Italia, all’aeroporto di Milano, chi c’era ad accoglierla? L’ex marito storico, Stefano De Martino! Da qui, i beninformati del gossip iniziano a scommettere su un ritorno di fiamma in grande stile per i genitori di Santiago, un’ipotesi che in queste ore trova conferma in un clamoroso indizio social lanciato proprio dalla modella argentina.

Belen Rodriguez condivide tra le rinnovate Instagram stories un’immagine che immortala la sua mano mentre tiene al dito anulare la fede nuziale che ha suggellato il matrimonio con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, e, al contempo, un anello che le regalò proprio Stefano come pegno del suo amore, ai tempi della loro lovestory.

La storia rivelatrice fa da ciliegina sulla torta, rispetto al vociferato ritorno di fiamma per gli storici coniugi vip, in quanto rappresenta un importante indizio a conferma della ritrovata unione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’immagine sibillina giunge dopo che, nel weekend scorso, Belen e i fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez si sono concessi un soggiorno a Courmayeur, occasione in cui la conduttrice de Le iene ha posato per un servizio fotografico esclusivo di promozione per “Hinnominate”, il brand di abbigliamento lanciato insieme ai fratelli. E chi c’era con i tre fratelli nonché ex naufraghi de L’isola dei famosi? Proprio Stefano De Martino! Oltretutto, la coppia di gioielli che testimonierebbe il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino figura non solo tra le Instagram stories che l’argentina ha pubblicato dopo il viaggio, al rientro a Milano, ma anche tra quelle condivise poco prima dell’ultima partenza. Insomma, un “prezioso” indizio inequivocabile quest’ultimo, che lascia pensare all’ufficializzazione del ricongiungimento dei due ex (forse ritrovati) coniugi vip.

Nel frattempo, ad alimentare il gossip su un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, sono anche le ultime anticipazioni tv riguardanti il serale di Amici 21, in partenza il prossimo 19 marzo 2022: al fianco della conduttrice Maria De Filippi, potrebbe confermarsi nel ruolo di giudice Stefano De Martino e Belen Rodriguez è indicata come ospite fissa. Che i due genitori di Santiago possano, quindi, confermare il loro ritorno di fiamma con la benedizione di Queen Mary, al serale di Amici 21? Staremo a vedere!



