Belen Rodriguez e Stefano de Martino/ Sorge e la Perricciolo: “Un pallavolista..”

Signori e signore tenetevi forte perché lo scoop del secolo potrebbe arrivare dall’informatissimo Maurizio Sorge, il paparazzo delle star, molto vicino da sempre a Fabrizio Corona e al clan dei Rodriguez come qualcuno li definisce. Proprio in una diretta social che lo ha visto protagonista insieme a Donna Pamela ovvero Pamela Perricciolo, il fotografo si è lasciato andare ad alcuni particolari che sembrano dimostrare che Belen Rodriguez e Stefano de Martino non solo si siano lasciati ma siano già pronti per tuffarsi sulla loro prossima storia. Come se questo non bastasse, proprio Maurizio Sorge lascia intendere che a cosa sia più reale di quanto si creda e che mentre il bel ballerino faccia ” la spola tra Napoli e Avellino” per una misteriosa ragazza della zona, Belen Rodriguez non molli la presa sugli sportivi dai fisici atletici e, questa volta, l’attenzione sia caduta su un pallavolista.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO NON SONO PIU’ SINGLE?

Finiscono qui i pettegolezzi dei due che in una diretta social hanno lanciato la bomba destinata a far discutere nei prossimi giorni e, magari, a spingere i diretti interessati a parlare. Nei giorni scorsi Stefano de Martino ha ribadito il concetto che non dirà più niente della sua vita privata e, molto probabilmente, nemmeno su questa misteriosa ragazza di Avellino, ma Belen Rodriguez stanca dei pettegolezzi potrebbe tornare a dire la sua. Dirà anche qualcosa su questo misterioso pallavolista? La caccia è aperta, questo è certo. Chi sarà lo sportivo che avrebbe presto il posto di Stefano de Martino (un tempo occupato da Andrea Iannone e ancora prima da Fabrizio Corona) nella vita della showgirl?



