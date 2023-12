Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno insieme?/ Profezia e frecciatina di Corona al conduttore

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: storia chiusa definitivamente?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno abituato i loro fan a diversi colpi di scena. Nel corso degli anni, infatti, si sono lasciati diverse volte avendo anche relazioni con altre persone per poi tornare sempre insieme. Stavolta, tuttavia, pare che la rottura sia definitiva. Belen, infatti, non solo ha iniziato una relazione con Elio Lorenzoni, ma nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier all’interno della puntata di Domenica In trasmessa il 3 dicembre, si è lasciata andare svelando alcuni dettagli dei motivi che avrebbero portato alla fine del matrimonio.

Stefano, invece, ha scelto di mantenere un atteggiamento più defilato e, oltre a non mostrare la propria vita privata, ha scelto di non replicare direttamente ribadendo di volere bene a Belen in quanto mamma di suo figlio. Sul web, tuttavia, sono diversi coloro che si chiedono se, in futuro, i due torneranno insieme e a tal proposito, Fabrizio Corona ha fatto una rpevisione.

La profezia di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha avuto una lunga ed importante storia d’amore con Belen Rodriguez con la quale ha, negli anni, mantenuto un rapporto di stima e affetto. Dopo l’intervista della showgirl argentina, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha commentato non solo la scelta di Belen di rilasciare l’intervista, ma ha anche fatto una profezia sul futuro dell’ormai ex coppia. “Ha fatto bene Belén ad andare a Domenica in? Assolutamente sì, deve dare delle spiegazioni perché è un personaggio pubblico sulla fine e il perché della loro storia. Ha fatto bene a farlo mediaticamente e a raccontare cosa ha fatto De Martino?”, chiede Corona.

“Certo, perché non dimenticatevi che se De Martino oggi esiste e fa quello che fa e grazie a Belén”, è la risposta di Corona. “Se tu hai fatto un percorso di maturità, sei passato da fare il ballerino quando sei ragazzino a diventare un conduttore di prima serata, hai bisogno di avere credibilità a 360 gradi. Se hai commesso uno sbaglio, un’ammissione non solo ti pulisce la coscienza, pulisce l’anima e forse ti alza per la prima volta veramente l’immagine”, aggiunge ancora per poi concludere con una previsione: “Una coppia che è scoppiata definitivamente. Stefano single dichiarato che finalmente esce allo scoperto e Belén con un grandissimo immenso amore”.













