Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Un nuovo fratellino per Santiago?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, ormai appare chiaro e scontato. Eppure parliamo di uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile dato che la modella argentina era impegnata con Antonino Spinalbese. La sua storia d’amore col parrucchiere, però, stava in realtà attraversando una profonda crisi senza possibilità di ritorno. Sulla strada di Belen c’era infatti il ballerino napoletano Stefano De Martino, nonché il padre di suo figlio Santiago, oltre che uno dei suoi più grandi amori. La loro relazione ha catalizzato per parecchio tempo le attenzioni dei fan e ora che sono tornati insieme stanno facendo discutere animatamente gli appassionati di gossip. Non solo il clamoroso riavvicinamento, qualcuno ipotizza qualcosa di grosso in prospettiva per la coppia.

Belen Rodriguez a letto con Stefano De Martino/ Il video del "ritorno di fiamma"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’ennesimo ritorno di fiamma dopo un lungo tira e molla

Ed ecco piombare sul web alcuni rumors che vedrebbero Belen Rodriguez incinta. A far insospettire i fan della modella sono stati alcuni filmati postati dalla stessa showgirl argentina sui propri social, con alcune rotondità sospette. Non tutti hanno fatto caso ai “rigonfiamenti” di Belen, ma nulla si può escludere considerando che la modella e Stefano De Martino si stanno vivendo senza freni e con una ritrovata passione. Ricordiamo che la loro storia d’amore, caratterizzata da lunghi tira e molla, ha già dato vita nel 2015 al loro primo figlio, il piccolo Santiago. Chissà se a breve, il bambino, riceverà la notizia di un fratellino o una sorellina in arrivo. I fan sono pronti a scommetterci.

