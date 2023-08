Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vera rottura o strategia?/ “Persone vicine parlano di rapporto solido”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono davvero lasciati o la loro è una strategia mediatica?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono i veri protagonisti del gossip di questa estate. L’allontanamento della coppia, le voci di corridoio che parlano di tradimento, le stoccate che arrivano sui social da parte della showgirl argentina sembrano confermare che la coppia si sia detta addio. Eppure non tutti sarebbero d’accordo con questa versione dei fatti.

C’è chi infatti parla di “rapporto solido” tra Belen e Stefano, portando alla luce un’altra ipotesi: quella di una strategia mediatica. È Alberto Dandolo per il settimanale Oggi a lanciare l’indiscrezione: “È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez, 38, e Stefano De Martino, 33. – si legge – Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fingono? “Persone vicine parlano di un rapporto solido”

Il giornalista sgancia quindi la bomba: “Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV.” scrive. Ricorda infatti che Belen Rodriguez quest’anno non tornerà alla conduzione di Tu sì que vales, le cui registrazioni sono già iniziate, né a quella de Le Iene, che vedrà invece al suo posto Veronica Gentili. Stessa cosa per Stefano De Martino, che non è stato confermato in tutti i format che lo hanno visto alla conduzione lo scorso anno.

