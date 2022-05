Belen Rodriguez e Stefano De Martino, weekend d’amore in barca/ Ma lei deve…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme

Non è più un mistero il ritorno della coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo l’addio ad Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì, Belen si è riavvicinata nuovamente a Stefano con cui ha trascorso un romantico weekend come mostrano le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 4 maggio. Sorridente, felici e spensierati, Belen e Stefano hanno scelto di trascorrere alcuni giorni soli, senza la presenza di Santiago e Luna Marì, rimasti a Milano con nonna Veronica e nonno gustavo.

Emma Marrone e Stefano De Martino perchè si sono lasciati?/ Belen non è la causa

Tra gite in barca, cene fuori e serate canterine, Belen e Stefano stanno provando a ricucire un legame che, in realtà, non si è mai spezzato. Dopo la prima separazione, Belen aveva provato a rifarsi una vita con Andrea Iannone e, dopo la seconda separazione, ci ha riprovato con Antonino Spinalbese. Entrambe le volte, però, la showgirl argentina non ha avuto quel finale da favola che sognava. Stefano, invece, non ha mai avuto una fidanzata ufficiale dopo Belen. A De Martino sono stati attribuiti diversi flirt, ma nessuno ha mai trovato conferma.

Ilary Blasi: "Fabrizio Corona? Mai niente tra noi"/ "Totti permaloso". E su Belen...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: fiducia ritrovata?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ufficializzeranno presto il ritorno di fiamma? La showgirl argentina, in una puntata delle Iene, non si è nascosta svelando effettivamente che sta riprovando ad avere una storia con Stefano. Dall’altra parte, invece, c’è De Martino che preferisce non parlare della sua vita privata. Tuttavia, secondo quanto scrive Chi, il gesto di Stefano di riportare Belen sulla sua barca è un gesto importante perchè la considera come la seconda casa.

Belen, invece, sta provando a ritrovare la fiducia nell’uomo che ama. La showgirl non rinuncia all’amore. Romantica e sognatrice, cresciuta in una famiglia solida e unita dove i genitori si amano come il primo giorno, Belen starebbe riprovando a costruire nuovamente la sua famiglia. Ci riuscirà? I fan lo sperano.

Belen Rodriguez, cosa pensa di Stefano De Martino?/ "È un bello che balla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA