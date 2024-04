Belen Rodriguez e Stefano Di Martino di nuovo insieme: pace fatta dopo separazione?/ Beccati con Santiago

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: pace fatta dopo le tensioni? Beccati insieme con il figlio Santiago

A quattro mesi dall’intervista fiume a Domenica In con delle spiazzanti rivelazioni contro l’ex marito Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono apparsi di nuovo insieme. Ad immortalarli è stato il magazine Gente che nel numero uscito oggi in tutte le edicole ha immortalato la showgirl argentina passeggiare insieme all’ex marito in compagnia del figlio della coppia, Santiago che tra pochi giorni compirà undici anni. I tre sono apparsi sereni e felici. Sul magazine, infatti, si legge: “Dopo mesi turbolenti, la scoperta dei tradimenti di lui e il ricovero di lei per depressione, l’ex coppia si concede una tregua…”

E non è tutto perché il settimanale infatti, ha anche beccato Belen Rodriguez entrare nella casa del conduttore di Rai2 ed uscire insieme a lui dopo circa un’oretta per andare a riprendere il figlio Santiago da scuola. Insomma sembra proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace e le tensioni degli ultimi mesi sono state accantonate soprattutto per il bene del piccolo. Sono state smentite, dunque, tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni circa una rottura netta tra i due.

Come dimostrano le foto pubblicate sull’ultimo numero di Gente e visibili in apertura di questo articolo, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ritornato il sereno. Nonostante la fine della loro travagliata storia d’amore, i due sono stati visti di nuovo insieme a Milano in compagni del figlio Santiago e sembrano aver lasciato i vecchi rancori e dissapori nel passato.

Sembra, inoltre, che anche i rapporti tra Belen Rodriguez e l’ex compagno Antonino Spinalbese sono più sereni. Dopo lo scontro social e le minacce legali, Belen Rodriguez avrebbe trascorso le Feste Pasquali insieme al suo ex Antonino Spinalbese. I due, fotografati insieme nella stessa trattoria, sembrano infatti aver messo da parte i problemi legati all’affidamento della figlia Luna Marì.

