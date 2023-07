Belen Rodriguez ed Elio Lorenzini fidanzati?/ Le foto del bacio: insieme al compleanno di Ignazio Moser

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzini: solo un’amicizia?

Belen Rodriguez torna ad essere la protagonista indiscussa del gossip. Se fino a pochi giorni fa, tutto era concentrato sul suo rapporto con Stefano De Martino, da oggi, le cose sembrano essere cambiate. Il matrimonio con il conduttore napoletano che ha vissuto diverse fasi di alti e bassi, infatti, sembra essere giunto al capolinea. Almeno da ciò che si legge sul settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 19 luglio, dedica la copertina alla showgirl argentina e a quello che potrebbe essere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Da diverso tempo, precisamente dalla fine della sua relazione con Antonino Spinalbese e il ritorno con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è diventata molto più discreta condividendo pochissimo del suo privato se non foto e video in cui si mostra insieme ai figli. Tuttavia, il settimanale Chi l’ha pizzicata in compagnia di un uomo il cui nome è Elio Lorenzini. Tra i dye c’è solo un’amicizia?

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzini insieme al compleanno di Ignazio Moser

“Ciao Stefano! Adesso bacia Elio”: è questo il titolo della copertina che il settimanale Chi dedica a Belen Rodriguez pizzicata in compagnia di Elio Lorenzini. Come scrive il magazine diretto da Alfonfo Signorini, Belen ed Elio Lorenzini avrebbero partecipato insieme alla festa di compleanno di Ignazio Moser mostrando un atteggiamento confidenziale. Sorrisi e chiacchiere tra la showgirl argentina e l’imprenditore 40enne di Bergamo.

Le foto pubblicate in esclusiva da Chi sembrano così confermare la fine del matrimonio tra Belen e Stefano De Martino. Con Elio Lorenzini, dunque, la showgirl argentina aprirà un nuovo capitolo della sua vita sentimentale? Per il momento lei non commenta.

