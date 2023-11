Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, matrimonio e figlio nel futuro?/ Lei: “É un uomo speciale” ma c’è chi…

Belen Rodriguez e le parole su Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez si mostra sempre più serena sui social insieme ad Elio Lorenzoni, l’uomo che conosceva da anni, ma di cui si è innamorata dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Dopo un periodo abbastanza difficile a causa della fine del matrimonio con Stefano De Martino con cui ha vissuto vari alti e bassi, la showgirl argentina sembra aver ritrovato il sorriso. Tuttavia, come si legge in un articolo di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, stavolta, Belen non fa progetti per il futuro preferendo vivere alla giornata ma riconoscendo di avere accanto un uomo che la fa stare bene.

«Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio (Lorenzoni, ndr), è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere di presente», le parole di Belen riportate da Oggi.

I dubbi degli amici su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Nonostante Belen Rodriguez si mostri più serena, c’è chi non crede totalmente al suo amore con Elio Lorenzoni. “Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito”, scrive Alberto Dandolo su Oggi.

Nel frattempo, Belen è tornata anche sui social condividendo anche contenuti della sua vita quotidiana con i figli Santiago e Luna e circondandosi delle persone che, da sempre, le sono accanto sostenendola e supportandola nelle sue scelte ovvero tutta la famiglia.

