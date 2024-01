Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati?/ Foto: un dettaglio scatena il gossip sulla crisi

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni in crisi? Alcuni indizi fanno scattare l’allarme

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni in crisi? È questo il gossip che si sta diffondendo a macchia d’olio a causa di alcuni indizi che molti fan della showgirl hanno notato attraverso i social. Lì dove Belen è solita postare scatti e video di momenti che riguardano la sua quotidianità e i suoi affetti c’è chi ha notato l’assenza di un oggetto importante, simbolo della relazione con Elio: l’anello che lui le ha donato solo pochi giorni fa.

Spinalbese riabbraccia Luna Marì e incontra Belen dopo gli scontri: è pace?/ "Intesa ritrovata per la figlia"

Proprio quello che Belen esibiva su Instagram in una foto affiancata da un semplice ma eloquente ‘sì’, quasi a indicare che per la showgirl fosse arrivata una vera e propria proposta di nozze. Ebbene, proprio quell’anello non compare più al dito della conduttrice argentina.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, allarme rottura o semplici coincidenze?

Certo parlare di crisi o addirittura di rottura pare abbastanza affrettato. È infatti probabile che Belen l’abbia tolto momentaneamente per altri motivi che non sono dunque quelli di una crisi col nuovo compagno. D’altronde proprio Elio Lorenzoni è partito con la conduttrice e la famiglia Rodriguez al completo per un viaggio in Argentina. Un passo sicuramente importante per la coppia. Eppure molti hanno notato che lo stesso Elio non appare al fianco di Belen ormai da un po’ di tempo, un fatto strano vista la frequenza con la quale con showgirl si è mostrata con lui, negli ultimi tempi, sui social. Una serie di indizi, dunque, che farebbero pensare ad una crisi ma che potrebbero comunque esser dovuti ad altre questioni o essere semplicemente delle coincidenze. D’altronde, quando si è un personaggio in vista come Belen, anche questi piccoli indizi fanno scattare l’allarme.

Alessia Marcuzzi, frecciata social contro Belen Rodriguez? "Shake it off!"/ E Stefano De Martino...













© RIPRODUZIONE RISERVATA