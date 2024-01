Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati?/ L’ipotesi di Fabrizio Corona: “Lei è libera e felice”

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni in crisi?

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni? Dopo il viaggio in Argentina, stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Deianira Marzano, qualcosa si sarebbe incrinato nel rapporto tra Belen ed Elio. Quest’ultimo, infatti, non appare da diverso tempo nelle storie della showgirl argentina che trascorre la maggior parte del suo tempo con i figli Santiago e Luna. Sul web sono sempre più insistenti le voci che parlano di crisi ed oggi ad aggiungere dettagli sull’attuale situazione sentimentale della Rodriguez è Fabrizio Corona su Dillinger News.

Corona e Belen che hanno avuto una lunga relazione, hanno sempre mantenuto ottimi rapporti ed oggi è lo stesso Corona a raccontare ciò che starebbe accadendo nella vita privata di Belen,

Belen ed Elio Lorenzoni: l’ipotesi di Fabrizio Corona

“Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa”: comincia così il post dedicato a Belen da Fabrizio Corona su Dillinger News.

“Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra. – si legge ancorasul sito di Fabrizio Corona – Non saremo noi a far uscire altri stupidi pettegolezzi. Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere. Ogni tanto bisogna imparare a leggere gli articoli, quelli veri, e a guardare la comunicazione social non con leggerezza ma con profondità. È lì che potete trovare tutte le risposte alle vostre domande”, conclude.

